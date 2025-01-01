Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ЗКР, М. Алексеев,Аб-т № 8
Киноафиша ЗКР, М. Алексеев,Аб-т № 8

ЗКР, М. Алексеев,Аб-т № 8

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 февраля
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Егор Свирский. Стендап-концерт
18+
Юмор
Егор Свирский. Стендап-концерт
27 июля в 21:30 Stage Standup Club
от 1200 ₽
Шоу Японских Барабанов
12+
Этно Живая музыка
Шоу Японских Барабанов
26 октября в 19:00 Октябрьский
от 1400 ₽
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
6+
Вечеринка
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
5 октября в 14:00 F11 Sky Bar & Restaurant
от 3800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше