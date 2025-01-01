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Киноафиша ЗКР, Ф.Коробов, М.Култышев Аб-т № 1

ЗКР, Ф.Коробов, М.Култышев Аб-т № 1

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 июня
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

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