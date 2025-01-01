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Киноафиша ЗКР, Ф.Коробов, Аб-т № 2

ЗКР, Ф.Коробов, Аб-т № 2

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 декабря
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Камерная музыка. И.Дзекцер и солисты, аб-т №2
15 января в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Ансамбль "Remolino"
6+
Классическая музыка
Ансамбль "Remolino"
10 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
Музыка при свечах. Величайшая классика
0+
Классическая музыка
Музыка при свечах. Величайшая классика
22 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
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