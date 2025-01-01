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Киноафиша ЗКР, Д.Лисс,В.Репин Аб-т № 1

ЗКР, Д.Лисс,В.Репин Аб-т № 1

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 февраля
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Органный концерт при свечах «От Баха до рока»
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Органный концерт при свечах «От Баха до рока»
15 августа в 19:30 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Pink Floyd Show
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Рок Живая музыка
Pink Floyd Show
13 ноября в 20:00 Клуб «А2»
от 2500 ₽
Орган при свечах
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Орган при свечах
30 июля в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
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