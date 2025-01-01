Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша ЗКР, А.Соловьев, О.Перетятько Аб-т № 7

ЗКР, А.Соловьев, О.Перетятько Аб-т № 7

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 марта
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Stand Up. Битва Поколений
11 октября в 17:00 Поправка
от 900 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
27 августа в 20:00 Студия документальных фильмов «Лендок»
от 990 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, Ф. Коробов, Аб-т № 8
27 марта в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше