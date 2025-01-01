Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша ЗКР, А.Рыбалко, Аб-т № 10

ЗКР, А.Рыбалко, Аб-т № 10

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 апреля
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
15:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в клубе Douglas
6+
Рок
Мировые рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в клубе Douglas
16 августа в 20:00 Douglas
от 1200 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
26 июля в 17:00 Police Station
от 800 ₽
Орган при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган при Свечах
31 октября в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше