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Киноафиша ЗКР, А.Рудин, Х.Герзмава, Аб-т № 5

ЗКР, А.Рудин, Х.Герзмава, Аб-т № 5

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 февраля
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 3000 ₽

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