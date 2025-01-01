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Zivert
Киноафиша Zivert

Zivert

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звезда российской эстрады: Zivert в вашем городе

Выстрелившая на музыкальной арене за последние два-три года певица Zivert продолжает удивлять своих поклонников. Она демонстрирует эталон высококлассной поп-музыки, умело лавируя между энергичными танцевальными хитами и трогательными балладами.

Музыкальная карьера и стиль

Обладательница идеальной фигуры и безупречного чувства стиля, Zivert уже успела занять прочное место на олимпийском пьедестале российской эстрады. Ее яркие выступления и самобытные композиции завораживают публику. Каждое шоу – это не только музыкальное представление, но и зрелищный спектакль, который захватывает дух.

Что ожидать от спектакля

На предстоящем спектакле Zivert зрители смогут насладиться не только любимыми хитами, но и новыми треками, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Погрузитесь в атмосферу музыки и эмоций, которые сможет передать только этот уникальный артист.

Интересные факты

  • Zivert активно сотрудничает с известными продюсерами и композиторами, что позволяет ей создавать разнообразный музыкальный контент.
  • Ее песни часто становятся саундтреками к популярным фильмам и сериалам, что подтверждает высокий уровень ее творчества.
  • Певица активно участвует в различных фестивалях и музыкальных конкурсах, где получает признание как от публики, так и от профессионалов.

Не упустите возможность увидеть Zivert вживую и стать частью этого незабываемого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 4 сентября
Zagarro Club Resort Краснодар, Ростовское ш., 25/4
20:00 от 5000 ₽
Ростов-на-Дону, 5 сентября
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
21:00 от 4500 ₽

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