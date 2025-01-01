Спектакль Зинаида Райх. Великая муза двух гениев

Судьба муз: история Л.Н. Бенуа в театре

«Ей было уготовано судьбой стать музой и женой сразу двух гениев — Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда. Над ней витал зловещий шёпоток, что она роковая женщина, играючи разбивающая сердца и судьбы. Но её любовь была глубокой — самозабвенной, страстной и нежной. Она сгорела на костре своей любви, как мотылёк, но не отреклась от своих мужчин и всего, во что верила и чему посвятила жизнь.»

Роковая женщина

Говорят, что в любви человек раскрывает свою истинную суть. И она действительно раскрыла себя, позволяя гениям Есенина и Мейерхольда проявляться в полной мере. Подставляя им свои плечи и протягивая руки, она наполняла их жизни смыслом и энергией.

Необратимая утрата

Когда их не стало, она, не задумываясь, шагнула за ними в небытие. Эта печальная история о любви, страсти и потере будет раскрыта в спектакле. Гостей ждет не только художественное представление, но и возможность окунуться в атмосферу той эпохи.

Мемориальная квартира

Перед началом спектакля зрителей познакомят с мемориальной квартирой Л.Н. Бенуа — важным элементом наследия конца XIX — начала XX века. Этот уникальный экспонат даст возможность глубже понять мир, в котором жили и творили великие мастера.