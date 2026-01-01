Зина Алимова: Трибьют Арете Франклин

Грандиозный трибьют Арете Франклин от Зины Алимовой

В Jam club состоится уникальный трибьют-концерт в честь легендарной Ареты Франклин, который исполнит талантливая Зина Алимова. Ее голос сравним с голосом самой Королевы Соул, и именно благодаря этому исполнению мы сможем вновь услышать всю силу и красоту непревзойденной музыки Франклин.

На сцене вместе с Зиной выступят лучшие музыканты Москвы: Дмитрий Катышев (гитара), Дмитрий Честных (бас), Иосиф Жук (клавиши), Кирилл Степурко (барабаны), а также бэк-вокалистки Татьяна Сметанина и Анастасия Кулагина. Такой звездный состав обещает зажигательное и эмоциональное выступление, которое порадует ценителей блюза и джаза.

