Зина Алимова: Трибьют Арете Франклин
Зина Алимова: Трибьют Арете Франклин

Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
О концерте

Грандиозный трибьют Арете Франклин от Зины Алимовой

В Jam club состоится уникальный трибьют-концерт в честь легендарной Ареты Франклин, который исполнит талантливая Зина Алимова. Ее голос сравним с голосом самой Королевы Соул, и именно благодаря этому исполнению мы сможем вновь услышать всю силу и красоту непревзойденной музыки Франклин.

На сцене вместе с Зиной выступят лучшие музыканты Москвы: Дмитрий Катышев (гитара), Дмитрий Честных (бас), Иосиф Жук (клавиши), Кирилл Степурко (барабаны), а также бэк-вокалистки Татьяна Сметанина и Анастасия Кулагина. Такой звездный состав обещает зажигательное и эмоциональное выступление, которое порадует ценителей блюза и джаза.

Не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального события, где легенды оживают под великолепное исполнение Зины Алимовой и её команды талантливых музыкантов!

Июнь
Август
26 июня пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
28 августа пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

