Зина Алимова: Tribute to Aretha Franklin
Билеты от 1000₽
Зина Алимова: Tribute to Aretha Franklin

Зина Алимова: Tribute to Aretha Franklin

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Зина Алимова и ее трибьют Ареты Франклин в Jam club

В клубе Jam club выступит Зина Алимова, талантливая вокалистка, исполняющая джаз, соул, фанк и блюз. Она прославилась своими интерпретациями классического соула и блюза. Среди популярных ее песен — хиты Ареты Франклин: «Respect», «Natural Woman», «Think» и «Chain of Fools».

Концерт пройдет в формате джема с участием нескольких музыкантов на сцене одновременно. Это создаст уникальную атмосферу живого импровизационного исполнения, которая порадует поклонников соул и блюз музыки.

Феноменальный состав музыкантов

Зина Алимова, обладая голосом, который можно сравнить только с голосом самой Ареты Франклин, с точностью передает интенсивность, силу и эмоциональную глубину ее исполнений. В этот вечер вместе с Зиной на сцену поднимутся лучшие музыканты Москвы:

  • Дмитрий Катышев — гитара,
  • Дмитрий Честных — бас,
  • Иосиф Жук — клавиши,
  • Александр Половинкин — барабаны,
  • Екатерина Олькина (бэк-вокал),
  • Анастасия Кулагина (бэк-вокал).

Не упустите возможность стать частью этого уникального трибьюта, который обещает стать мощным и эмоциональным событием, воссоздающим волшебство неповторимого голоса Королевы Соул.

Купить билет на концерт Зина Алимова: Tribute to Aretha Franklin

Апрель
11 апреля суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

