Зина Алимова: Tribute to Aretha Franklin

Зина Алимова и ее трибьют Ареты Франклин в Jam club

В клубе Jam club выступит Зина Алимова, талантливая вокалистка, исполняющая джаз, соул, фанк и блюз. Она прославилась своими интерпретациями классического соула и блюза. Среди популярных ее песен — хиты Ареты Франклин: «Respect», «Natural Woman», «Think» и «Chain of Fools».

Концерт пройдет в формате джема с участием нескольких музыкантов на сцене одновременно. Это создаст уникальную атмосферу живого импровизационного исполнения, которая порадует поклонников соул и блюз музыки.

Феноменальный состав музыкантов

Зина Алимова, обладая голосом, который можно сравнить только с голосом самой Ареты Франклин, с точностью передает интенсивность, силу и эмоциональную глубину ее исполнений. В этот вечер вместе с Зиной на сцену поднимутся лучшие музыканты Москвы:

Дмитрий Катышев — гитара,

Дмитрий Честных — бас,

Иосиф Жук — клавиши,

Александр Половинкин — барабаны,

Екатерина Олькина (бэк-вокал),

Анастасия Кулагина (бэк-вокал).

Не упустите возможность стать частью этого уникального трибьюта, который обещает стать мощным и эмоциональным событием, воссоздающим волшебство неповторимого голоса Королевы Соул.