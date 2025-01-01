Спектакль «Зимы не будет!» — музыкальная притча о жизни

«Фёдор Михайлович сказал, что мир спасёт красота…» — согласны. Но сегодня нам всем нужно найти что-то очень важное, что-то главное, чтобы спасти этот хрупкий и такой прекрасный Живой мир.

Спектакль «Зимы не будет!» — это сказочная притча для всех возрастов о сострадании и предательстве, о добре и зле, а также о глубокой связи всего сущего на Земле. Постановка основана на пьесе Владимира Ольшанского, талантливого современного драматурга, который умело сопоставляет философские вопросы жизни с захватывающим сюжетом.

Рекомендуется для семейного просмотра, начиная с 8 лет. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого уникального спектакля и обсудить его темы с детьми. Это отличный шанс поразмышлять о важнейших ценностях и о будущем нашего мира вместе!