Зимы не будет
Киноафиша Зимы не будет

Спектакль Зимы не будет

12+
Режиссер Юлия Подковырова
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Зимы не будет!» — музыкальная притча о жизни

«Фёдор Михайлович сказал, что мир спасёт красота…» — согласны. Но сегодня нам всем нужно найти что-то очень важное, что-то главное, чтобы спасти этот хрупкий и такой прекрасный Живой мир.

Спектакль «Зимы не будет!» — это сказочная притча для всех возрастов о сострадании и предательстве, о добре и зле, а также о глубокой связи всего сущего на Земле. Постановка основана на пьесе Владимира Ольшанского, талантливого современного драматурга, который умело сопоставляет философские вопросы жизни с захватывающим сюжетом.

Рекомендуется для семейного просмотра, начиная с 8 лет. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого уникального спектакля и обсудить его темы с детьми. Это отличный шанс поразмышлять о важнейших ценностях и о будущем нашего мира вместе!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
ОКЦ «На Пушкинской» Санкт-Петербург, Пушкинская, 9
19:30 от 400 ₽

