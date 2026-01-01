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Зимняя сказка
Киноафиша Зимняя сказка

Спектакль Зимняя сказка

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Возраст 0+

О спектакле

Зимняя сказка для самых маленьких

Приглашаем вас на спектакль-фантазию для малышей от 1 года! В этом волшебном мире тихо падает снег, а в самом сердце зимы живёт девочка с заветной мечтой. Но чтобы осуществить её мечту, ей требуется ваша помощь!

Это уникальное событие предоставляет детям возможность стать настоящими творцами чуда. Спектакль создан с заботой о малышах: мягкие декорации, ласковая музыка и уютная атмосфера зимнего праздника создают идеальные условия для весёлого времяпрепровождения.

Присоединяйтесь к нам и подарите своему ребёнку тёплый и нежный праздник, который навсегда останется в его сердце!

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