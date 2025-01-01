Новогодний концерт в Новосибирске

Приглашаем вас на волшебный концерт «Зимняя сказка», который состоится 22 декабря в 19:00 в Новосибирской консерватории им. Глинки.

О концерте

Этот уникальный концерт погрузит вас в атмосферу зимних чудес и праздника. Музыкальные произведения, исполняемые талантливыми музыкантами, создадут незабываемую атмосферу, наполненную мелодиями о зиме и Новый год.

Место проведения

Консерватория им. Глинки — это одно из самых значимых культурных учреждений Новосибирска. Здание, построенное в начале 20 века, также привлекает зрителей уникальной акустикой и атмосферой, создающей идеальные условия для восприятия классической музыки.

Не пропустите!

Зимняя сказка — это возможность насладиться живой музыкой в приятной компании друзей и родных. Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера!