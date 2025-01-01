Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зимняя сказка
Киноафиша Зимняя сказка

Зимняя сказка

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт в Новосибирске

Приглашаем вас на волшебный концерт «Зимняя сказка», который состоится 22 декабря в 19:00 в Новосибирской консерватории им. Глинки.

О концерте

Этот уникальный концерт погрузит вас в атмосферу зимних чудес и праздника. Музыкальные произведения, исполняемые талантливыми музыкантами, создадут незабываемую атмосферу, наполненную мелодиями о зиме и Новый год.

Место проведения

Консерватория им. Глинки — это одно из самых значимых культурных учреждений Новосибирска. Здание, построенное в начале 20 века, также привлекает зрителей уникальной акустикой и атмосферой, создающей идеальные условия для восприятия классической музыки.

Не пропустите!

Зимняя сказка — это возможность насладиться живой музыкой в приятной компании друзей и родных. Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера!

Купить билет на концерт Зимняя сказка

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
22 декабря понедельник
19:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 300 ₽

В ближайшие дни

Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
20 декабря в 22:00 Standup Room
от 800 ₽
Княzz. Мастер кукол
6+
Рок Русский рок
Княzz. Мастер кукол
17 апреля в 19:00 Локомотив-арена
от 2700 ₽
Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
21 декабря в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше