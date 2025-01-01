Приглашаем вас на волшебный концерт «Зимняя сказка», который состоится 22 декабря в 19:00 в Новосибирской консерватории им. Глинки.
Этот уникальный концерт погрузит вас в атмосферу зимних чудес и праздника. Музыкальные произведения, исполняемые талантливыми музыкантами, создадут незабываемую атмосферу, наполненную мелодиями о зиме и Новый год.
Консерватория им. Глинки — это одно из самых значимых культурных учреждений Новосибирска. Здание, построенное в начале 20 века, также привлекает зрителей уникальной акустикой и атмосферой, создающей идеальные условия для восприятия классической музыки.
Зимняя сказка — это возможность насладиться живой музыкой в приятной компании друзей и родных. Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера!