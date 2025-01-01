Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Зимняя сказка
Билеты от 1200₽
Киноафиша Зимняя сказка

Спектакль Зимняя сказка

0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Новогодняя елка в Москве: спасение Снегурочки

Тик-так, тик-так — тикают часы. Бежит время, на смену весне приходит лето, дождливая осень отступает перед долгожданной снежной зимой. Но что, если в этот чудесный период вмешаются злые козни Кащея Бессмертного?

Злодей схватил Снегурочку, желая повернуть время вспять и лишить людей сказки и праздника! Мы приглашаем вас стать частью этой приключенческой истории и помочь спасти Снегурочку из лап темных сил. От вашей храбрости зависит, будет ли у нас праздник!

Смелость и дружба — ключ к успеху!

Не поддавайтесь хитростям бабы Яги и козням Кащея. Вместе с нами вы сможете преодолеть любые трудности и спасти праздник! Приходите, и пусть ваше сердце наполнится отвагой и радостью. Кто из вас самый смелый?

 

Купить билет на спектакль Зимняя сказка

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
25 декабря четверг
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
15:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
26 декабря пятница
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
15:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
27 декабря суббота
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
15:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
15:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
30 декабря вторник
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
15:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
2 января пятница
11:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
14:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
3 января суббота
11:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
14:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
4 января воскресенье
11:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
14:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
5 января понедельник
11:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
14:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
7 января среда
11:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
14:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
8 января четверг
11:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
14:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
9 января пятница
11:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
14:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
10 января суббота
11:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
14:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
11 января воскресенье
11:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽
14:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1200 ₽

Фотографии

Зимняя сказка Зимняя сказка Зимняя сказка Зимняя сказка

В ближайшие дни

Остров Тюлипатан
12+
Опера
Остров Тюлипатан
29 апреля в 19:00 Геликон-опера
от 1000 ₽
Самое важное
18+
Драма
Самое важное
25 января в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
от 2500 ₽
Ученая семейка и 3D принтер
6+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и 3D принтер
5 апреля в 10:45 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше