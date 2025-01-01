Спектакль Зимняя сказка

Новогодняя елка в Москве: спасение Снегурочки

Тик-так, тик-так — тикают часы. Бежит время, на смену весне приходит лето, дождливая осень отступает перед долгожданной снежной зимой. Но что, если в этот чудесный период вмешаются злые козни Кащея Бессмертного?

Злодей схватил Снегурочку, желая повернуть время вспять и лишить людей сказки и праздника! Мы приглашаем вас стать частью этой приключенческой истории и помочь спасти Снегурочку из лап темных сил. От вашей храбрости зависит, будет ли у нас праздник!

Смелость и дружба — ключ к успеху!

Не поддавайтесь хитростям бабы Яги и козням Кащея. Вместе с нами вы сможете преодолеть любые трудности и спасти праздник! Приходите, и пусть ваше сердце наполнится отвагой и радостью. Кто из вас самый смелый?