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Киноафиша Зимняя сказка

Зимняя сказка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зимняя симфония: Музыкальный вечер в "Открытом пространстве"

Теплая, даже огненная по звучанию скрипка способна передать и холодную красоту зимы! Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, где в центре внимания окажется зимняя тематика великих композиторов.

Программа вечера

Вас ждёт уникальная программа, в которой прозвучат произведения:

  • А. Вивальди - «Зима» из цикла «Времена года»
  • П. Чайковский - «Сказка о зиме»
  • Г. Свиридов - «Зимняя дорожка»
  • А. Пьяццола - «Зима» из «Четырёх времён»

Интересные факты

Скрипка, как ни один другой инструмент, способна передать всю глубину человеческих эмоций. Вивальди, например, в своём «Концерте для скрипки и оркестра» создал музыкальные образы, которые помогают ощутить всю прелесть холодной зимней поры. А Пьяццола, известный своими аргентинскими танго, в своей интерпретации зимы соединяет традиции и современность.

Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в волшебство зимней музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 декабря
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
12:00 от 800 ₽

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