Зимняя сказка

Теплая, даже огненная по звучанию скрипка способна передать и холодную красоту зимы! Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, где в центре внимания окажется зимняя тематика великих композиторов.
Вас ждёт уникальная программа, в которой прозвучат произведения:
Скрипка, как ни один другой инструмент, способна передать всю глубину человеческих эмоций. Вивальди, например, в своём «Концерте для скрипки и оркестра» создал музыкальные образы, которые помогают ощутить всю прелесть холодной зимней поры. А Пьяццола, известный своими аргентинскими танго, в своей интерпретации зимы соединяет традиции и современность.
Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в волшебство зимней музыки!