Зимняя сказка на сюжет и музыку «Детского альбома» П.И. Чайковского

Волшебный мир "Детского альбома" Чайковского

Летом 1878 года П.И. Чайковский создал цикл из 24 небольших фортепианных пьес, названный «Детский альбом». Этот уникальный сборник представляет собой зарисовки из быта и жизни ребенка, полные маленьких радостей и огорчений, а также впечатлений и чувств, которые вызывают, казалось бы, обыденные события.

К музыкальному повествованию добавлен текст, основанный на сюжете самого Чайковского. Это история о том, как важно принимать разные эмоции, радоваться каждому моменту и быть внимательным к близким.

Новый формат и волшебство музыки

Для того чтобы наполнить звучание волшебной музыки новыми красками, мы сделали переложение для струнного трио и рассказчика. Это позволяет зрителю глубже погрузиться в атмосферу детских переживаний и ощущений.

Исполнители

Елизавета Петрова (скрипка)

Ситора Косымова (скрипка)

Евгений Коган (виолончель)

Надежда Некрасова — актриса МДТ театра Европы (рассказчик)

Продолжительность

Спектакль длится от 45 до 60 минут, что позволяет зрителю насладиться каждым мгновением.

Приходите погрузиться в мир музыки и детских эмоций, получая удовольствие от виртуозного исполнения и трогательной истории!