Зимняя сказка на сюжет и музыку «Детского альбома» П.И. Чайковского
0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебный мир "Детского альбома" Чайковского

Летом 1878 года П.И. Чайковский создал цикл из 24 небольших фортепианных пьес, названный «Детский альбом». Этот уникальный сборник представляет собой зарисовки из быта и жизни ребенка, полные маленьких радостей и огорчений, а также впечатлений и чувств, которые вызывают, казалось бы, обыденные события.

К музыкальному повествованию добавлен текст, основанный на сюжете самого Чайковского. Это история о том, как важно принимать разные эмоции, радоваться каждому моменту и быть внимательным к близким.

Новый формат и волшебство музыки

Для того чтобы наполнить звучание волшебной музыки новыми красками, мы сделали переложение для струнного трио и рассказчика. Это позволяет зрителю глубже погрузиться в атмосферу детских переживаний и ощущений.

Исполнители

  • Елизавета Петрова (скрипка)
  • Ситора Косымова (скрипка)
  • Евгений Коган (виолончель)
  • Надежда Некрасова — актриса МДТ театра Европы (рассказчик)

Продолжительность

Спектакль длится от 45 до 60 минут, что позволяет зрителю насладиться каждым мгновением.

Приходите погрузиться в мир музыки и детских эмоций, получая удовольствие от виртуозного исполнения и трогательной истории!

Декабрь
7 декабря воскресенье
12:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 1000 ₽

