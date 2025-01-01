Меню
Зимняя сказка. Камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
О концерте/спектакле

Зимний концерт восхитительной музыки в Московской Консерватории

8 декабря в Большом зале Московской консерватории зрителей ждет уникальный концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», под художественным руководством которого находится выдающийся дирижер и скрипач Владимир Спиваков. Название программы «Зимний вечер в ритме танго и джаза» обещает незабываемую атмосферу, наполненную эмоциями и великолепной музыкой.

Музыкальная программа

В программе концерта представлены произведения таких известных композиторов, как Астор Пьяццолла, Альдемаро Ромеро, Леонард Бернстайн и Нино Рота. Зрителям откроется мир латиноамериканского темперамента, европейского романтизма и ярких джазовых ритмов. В качестве солиста выступит виртуоз гобоя Эмиль Мирославский.

Концерт откроется знаменитым Концертом для струнного оркестра Нино Роты, чьи мелодии из фильмов великих режиссеров Феллини, Висконти и Копполы стали неотъемлемой частью мировой культуры. Лирическое танго Обливион Астора Пьяццоллы, которое исполнит Эмиль Мирославский, внесет нотку ностальгии, а цикл Времена года в Буэнос-Айресе перенесет слушателей на солнечные улицы аргентинской столицы, наполненные страстью и танго.

Завершит первую часть концерта уникальное сочетание джазовых аккордов и танго от Пьяццоллы. Вторая часть программы будет включать сюиту из мюзикла Вестсайдская история Леонарда Бернстайна и произведения Fuga Con Pajarillo венесуэльского композитора Альдемаро Ромеро, известного своими ритмами, вдохновленными бразильской боссановой.

Оркестр и его достижения

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» является одним из лучших камерных оркестров мира и недавно отметил свое 45-летие. Оркестр с успехом выступает не только в России, но и за рубежом, включая концерты в Европе, США, Канаде и странах Латинской Америки.

В дискографии оркестра можно найти записи, выпущенные под знаменитыми лейблами, охватывающие широкий спектр репертуара — от Баха до современных композиторов, таких как Губайдулина и Пярт. Музыка «Виртуозов Москвы» доступна на всех популярных стриминговых платформах.

Организация концерта

Концерт организует концертное агентство Moscow Nights, одно из ведущих агентств России в области классической музыки, которое активно сотрудничает с известными музыкантами и коллективами.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события, наполненного страстью, талантом и вдохновением!

8 декабря
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 800 ₽

