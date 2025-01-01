Меню
Зимняя новогодняя фантазия. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
6+
О концерте

Зимняя новогодняя фантазия: музыкальное путешествие с Малым фестивальным оркестром

Концерты под эгидой Павла Опаровского, руководителя Малого фестивального оркестра, представляют собой новое слово в концертной жизни Петербурга. Готовьтесь к уникальному музыкальному экспрессу, который проведет вас через калейдоскоп стран, эпох и стилей. За один вечер вы узнаете больше, чем за целый филармонический абонемент!

Программа концерта

В программе концерта «Зимняя новогодняя фантазия» сочетается музыка на темы зимних праздников. Вы услышите шедевры великих композиторов:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Людвиг ван Бетховен
  • Фридерик Шопен

Эти произведения отражают богатство и разнообразие эпохи барокко и классики, а также погружают слушателей в атмосферу Рождества и Нового года.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант обеспечат незабываемые эмоции и прекрасное исполнение известных музыкальных произведений.

Дополнительная информация

Концерт пройдет в продолжительности 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет. Обратите внимание, что могут быть незначительные изменения в программе.

Приглашаем вас окунуться в мир музыкальной классики и насладиться чудесной атмосферой зимних праздников!

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
от 800 ₽

