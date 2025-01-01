Спектакль Зимняя небылица

Новогодняя музыкальная сказка "Зимняя небылица"

Приглашаем вас на увлекательную новогоднюю музыкальную сказку "Зимняя небылица", которая раскроет волшебный мир детства, молодости и зрелости самого Деда Мороза. Это незабываемое представление погрузит зрителей в удивительную историю возникновения новогоднего праздника.

Что ждёт зрителей

На сцене вас встретят захватывающие события: история появления волшебного мешка, чудесного посоха и, конечно, внучки Дедушки Мороза – Снегурочки. Зрители смогут узнать, как Дед Мороз обрел свои уникальные атрибуты волшебства и вместе с героями любимых сказок совершить невероятные открытия!

О создателе

Автор сказки – Андрей Горбунов, который известен своими оригинальными произведениями для детей. Он предлагает свежий взгляд на традиционные русские сказки, что делает "Зимнюю небылицу" уникальной среди новогодних мероприятий.

Для кого это мероприятие

Спектакль будет интересен детям в возрасте от 3 до 11 лет и их родителям. Это отличная возможность всем вместе насладиться атмосферой праздничного волшебства и погрузиться в мир детских фантазий!