Зимняя небылица
Киноафиша Зимняя небылица

Спектакль Зимняя небылица

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя музыкальная сказка "Зимняя небылица"

Приглашаем вас на увлекательную новогоднюю музыкальную сказку "Зимняя небылица", которая раскроет волшебный мир детства, молодости и зрелости самого Деда Мороза. Это незабываемое представление погрузит зрителей в удивительную историю возникновения новогоднего праздника.

Что ждёт зрителей

На сцене вас встретят захватывающие события: история появления волшебного мешка, чудесного посоха и, конечно, внучки Дедушки Мороза – Снегурочки. Зрители смогут узнать, как Дед Мороз обрел свои уникальные атрибуты волшебства и вместе с героями любимых сказок совершить невероятные открытия!

О создателе

Автор сказки – Андрей Горбунов, который известен своими оригинальными произведениями для детей. Он предлагает свежий взгляд на традиционные русские сказки, что делает "Зимнюю небылицу" уникальной среди новогодних мероприятий.

Для кого это мероприятие

Спектакль будет интересен детям в возрасте от 3 до 11 лет и их родителям. Это отличная возможность всем вместе насладиться атмосферой праздничного волшебства и погрузиться в мир детских фантазий!

Купить билет на спектакль Зимняя небылица

Декабрь
Январь
22 декабря понедельник
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
26 декабря пятница
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
30 декабря вторник
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
4 января воскресенье
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
15:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
10 января суббота
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽
21 января среда
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽

Фотографии

Зимняя небылица

В ближайшие дни

Ледовое шоу «Алиса в стране чудес»
0+
Детский Ледовый
Ледовое шоу «Алиса в стране чудес»
3 января в 12:00 Уфа-арена
от 1300 ₽
Дуры мы, дуры!
16+
Драма
Дуры мы, дуры!
22 декабря в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
Билеты
Две Бабы Яги
6+
Детский
Две Бабы Яги
17 февраля в 11:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 450 ₽
