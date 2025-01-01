Спектакль Зимняя небылица

Приглашаем вас на увлекательную новогоднюю музыкальную сказку "Зимняя небылица", которая раскроет волшебный мир детства, молодости и зрелости самого Деда Мороза. Это незабываемое представление погрузит зрителей в удивительную историю возникновения новогоднего праздника.
На сцене вас встретят захватывающие события: история появления волшебного мешка, чудесного посоха и, конечно, внучки Дедушки Мороза – Снегурочки. Зрители смогут узнать, как Дед Мороз обрел свои уникальные атрибуты волшебства и вместе с героями любимых сказок совершить невероятные открытия!
Автор сказки – Андрей Горбунов, который известен своими оригинальными произведениями для детей. Он предлагает свежий взгляд на традиционные русские сказки, что делает "Зимнюю небылицу" уникальной среди новогодних мероприятий.
Спектакль будет интересен детям в возрасте от 3 до 11 лет и их родителям. Это отличная возможность всем вместе насладиться атмосферой праздничного волшебства и погрузиться в мир детских фантазий!