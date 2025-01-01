Меню
Зимняя магия: свечи и вино. Новогодний творческий мастер-класс
Киноафиша Зимняя магия: свечи и вино. Новогодний творческий мастер-класс

Зимняя магия: свечи и вино. Новогодний творческий мастер-класс

18+
Возраст 18+

О выставке

Зимняя магия: свечи и вино на новогоднем мастер-классе

Приглашаем вас на мастер-класс «Зимняя магия: свечи и вино» — уникальное событие, которое идеально подходит для новогодних корпоративов, рождественских вечеров и уютных зимних встреч с командой, подругами и семьей.

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники смогут создать ароматическую свечу ручной работы, выбрав свой уникальный аромат и дизайн. Кроме того, вас ждёт легкая познавательная беседа об игристых винах: вы узнаете о культуре подачи, ароматиках, гастросочетаниях и особенностях выбора напитков к празднику.

Преимущества участия

Мастер-класс объединит команду и подарит эмоции. Каждый участник унесет с собой стильный результат — свечу, созданную своими руками. Это идеальное мероприятие для компаний и корпоративов, а также для тимбилдингов, девичников и праздничных вечеринок. Не упустите возможность провести уютный вечер в компании творческих людей!

Купить билет на выставка Зимняя магия: свечи и вино. Новогодний творческий мастер-класс

Декабрь
19 декабря пятница
15:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 4200 ₽
18:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 4200 ₽

