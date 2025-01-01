Спектакль Зимняя феерия

Меню
Постановка
Школа драматического искусства 6+
Режиссер Светлана Анистратова
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Рождественская музыка в исполнении хора театра

Хор театра под управлением Светланы Анистратовой приглашает вас насладиться уникальным концертом, посвященным Рождеству. В программе представлены как духовные, так и светские музыкальные произведения, отражающие богатство двух традиций.

Музыкальные традиции

Зрители смогут услышать спиричуэлс и гимны, популярные песни Америки, а также духовные стихи и колядки России. Этот концерт станет прекрасной возможностью погрузиться в атмосферу праздника, отмечая единство культур через музыку.

Авторские произведения

Кроме того, в программе предусмотрены авторские произведения, которые добавят неповторимый колорит и свежесть в знакомые музыкальные формы.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и окунуться в волшебство рождественского настроения!

Декабрь
31 декабря среда
15:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 800 ₽
18:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 800 ₽

