Спектакль Зимняя феерия

Рождественская музыка в исполнении хора театра

Хор театра под управлением Светланы Анистратовой приглашает вас насладиться уникальным концертом, посвященным Рождеству. В программе представлены как духовные, так и светские музыкальные произведения, отражающие богатство двух традиций.

Музыкальные традиции

Зрители смогут услышать спиричуэлс и гимны, популярные песни Америки, а также духовные стихи и колядки России. Этот концерт станет прекрасной возможностью погрузиться в атмосферу праздника, отмечая единство культур через музыку.

Авторские произведения

Кроме того, в программе предусмотрены авторские произведения, которые добавят неповторимый колорит и свежесть в знакомые музыкальные формы.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и окунуться в волшебство рождественского настроения!