Зимний вальс без слов
Киноафиша Зимний вальс без слов

Спектакль Зимний вальс без слов

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Театральная сказка для самых маленьких

«Зимний вальс без слов» — это уникальный интерактивный спектакль для детей от 1,5 лет, где маленькие зрители становятся непосредственными участниками волшебного действия. Вместо слов на сцене звучит музыка великих композиторов — Петра Чайковского и Зденека Фибиха, а актеры выражают свои эмоции и истории через пластику и свет. Вся музыка в спектакле выполнена в ритме вальса, что создает атмосферу зимнего волшебства.

Главная героиня — Красавица Зима

В спектакле нет слов, зато есть множество зимних чудес! Красавица Зима приглашает детей покататься на горках, поиграть в снежки и покормить снегирей. Юные зрители сами станут частью зимней сказки — вместе с героями они будут зажигать звезды в ночном небе и принимать участие в каждом зимнем приключении.

Мини-спектакль в финале

Кульминацией станет мини-спектакль теневого театра, который пройдет в уютной атмосфере зимнего вечера. Зима и ее помощники покажут малышам, как тени оживают и рассказывают свою историю прямо на «окне», что также даст возможность узнать секреты теневого искусства.

Полностью интерактивное представление

«Зимний вальс без слов» — это не просто спектакль, а увлекательное зимнее путешествие, где каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим участником событий.

В других городах

Санкт-Петербург, 23 ноября
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
11:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
11:00 от 1200 ₽

