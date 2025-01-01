Меню
Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Виктор Круэл
Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Виктор Круэл

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Зимний фестиваль Pianissimo в Эрмитаже

Приглашаем вас насладиться сольным концертом выдающегося пианиста Виктора Круэла в рамках Зимнего фестиваля Pianissimo, который проходит в Эрмитаже.

О Викторе Круэле

Виктор Круэл родился в Сантусе (Бразилия) и начал музыкальную карьеры в 10 лет. С тринадцати он учился в Государственной музыкальной школе Сан-Паулу им. Тома Жобима, где его наставниками были Карин Фернандес и Луис Гильерме Поцци. Сейчас Виктор учится в Нормальной школе им. Альфреда Корто в Париже под руководством Елены Розановой в рамках специальной программы Vocation для одаренных музыкантов.

Молодой пианист активно участвует в мастер-классах и фестивалях по всей Европе и Латинской Америке, работая с такими выдающимися музыкантами, как Марк-Андре Амлен, Рена Мидхат кызы Шерешевская, Бруно Ригутто и Аристо Шам.

Достижения и награды

В 2012 году Виктор стал лауреатом XVI конкурса пианистов в Татуи (Бразилия) и Международного конкурса пианистов Crescendo в Португалии. В 2022 году он получил III премию на Национальном конкурсе пианистов Pro Música в Бразилии, а в 2024 году завоевал I премию на VII Международном конкурсе пианистов Glory в Нью-Йорке, что стало его международным дебютом.

В 2025 году он стал финалистом IV Международного конкурса юных пианистов Jeune Chopin в Швейцарии под председательством знаменитой пианистки Марты Аргерих, став первым бразильцем в истории этого конкурса. В том же году ему была вручена III премия на Oeiras International Piano Competition в Португалии, где он также стал самым молодым финалистом.

Виктор Круэл успел выступить на таких значимых площадках, как Templo Da Poesia (Португалия), Salle Cortot (Франция) и Auditorio Stelio Molo (Швейцария). Среди его коллабораций — работа с Симфоническим оркестром GURI и Orchestre de l'Opéra de Massy (Франция).

Программа концерта

В концерте прозвучат произведения великого Фридерика Шопена:

  • Ноктюрн до минор, соч. 48 № 1
  • Баллада № 4 фа минор, соч. 52
  • Вариации на тему «La Ci Darem la Mano» из оперы Моцарта «Дон Жуан», соч. 2
  • 12 этюдов, соч. 25

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и насладиться музыкой одного из самых талантливых молодых пианистов современности!

Купить билет на концерт Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Виктор Круэл

Январь
19 января понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3500 ₽

