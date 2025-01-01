Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Тянь Лан

Зимний фестиваль Pianissimo в Эрмитаже

Приглашаем вас на Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo, который проходит в Эрмитаже. Этот музыкальный праздник обещает удивить зрителей талантом молодых пианистов.

О пианисте Тяне Лане

Тянь Лан, родившийся в 2005 году в китайском Мьяньяне, начал обучаться игре на фортепиано в 10 лет. С 2019 года он учился в средней школе при Музыкальной консерватории Сычуань в Ченду, занимающимся под руководством профессоров Ян Ханьго и Чжао Юнь.

Сейчас Тянь Лан продолжает свое музыкальное образование в Государственном музыкальном институте Винченцо Беллини в Катании, Италия, под руководством маэстро Эпифанио Комиса. За время своего обучения он успел принять участие в мастер-классах таких мастеров, как Питер Донохью и Лилия Зильберштейн.

Достижения и выступления

Тянь Лан активно выступает и уже сотрудничал с известными дирижерами. Например, он работал с маэстро Дмитрием Яблонским и исполнил Концерт для фортепиано с оркестром № 21 Вольфганга Амадея Моцарта, что стало важным этапом в его карьере.

Его профессиональные достижения также впечатляют: он стал лауреатом I места в юношеской группе на Чжухайском конкурсе пианистов в 2017 году, первого места на Сычуаньском конкурсе Academy Cup в 2018 году и IV места на Молодежном конкурсе пианистов им. Шопена в 2019. В 2022 году он получил Гран-при на Международном конкурсе пианистов Glory.

Зимний фестиваль Pianissimo — это отличная возможность насладиться высоким искусством и поддержать молодых талантливых музыкантов!