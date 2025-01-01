Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Симон Бюрки

Фестиваль «Пианиссимо» в Государственном Эрмитаже

В этом году фестиваль «Пианиссимо» в Государственном Эрмитаже радует зрителей талантом молодого швейцарского пианиста Симона Бюрки. Этот выдающийся музыкант родился в 2000 году в Санкт-Галлене, Швейцария. Уже в пять лет он начал изучать фортепиано в школе классической и джазовой музыки в Киеве, параллельно обучаясь в средней школе в Швейцарии.

Исполнитель - Симон Бюрки

Симон Бюрки стал лауреатом престижного конкурса «Сбербанк-Дебют», проходившего под патронажем известного пианиста Дениса Мацуева. В 2015 году он переехал в Москву для продолжения учебы в Центральной музыкальной школе, а затем стал выпускником Московской консерватории им. П.И. Чайковского, обучаясь у Андрея Писарева.

Музыкант достиг значительных успехов, завоевав призовые места на более чем 20 конкурсах, включая первое место на V Конкурсе молодых пианистов им. Ференца Листа в Веймаре и XI конкурсе «Ступень к мастерству» в Санкт-Петербурге. Симон выступал в детских залах по всему миру, завоевав сердца зрителей.

Дебютный альбом

В 2023 году Симон выпустил свой дебютный альбом «Reminiscence», который приурочен к 150-летию Сергея Рахманинова. Альбом включает 16 миниатюр, написанных великими композиторами, такими как Шуман, Лист, Чайковский, Скрябин и Рахманинов.

Продолжение пути

В настоящее время Симон продолжает свое обучение в Джульярдской школе в Нью-Йорке под руководством Сергея Бабаяна. Его стремление к совершенству и любовь к музыке обещают зрителям незабываемое исполнение на фестивале «Пианиссимо».