Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Иван Зец

Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo в Эрмитаже

Концерт молодого и талантливого пианиста Ивана Зеца, который родился в 2002 году в Белграде, станет ярким акцентом зимнего фортепианного фестиваля Pianissimo. С девяти лет он занимается музыкой под руководством Елены Филотич и с тех пор значительно продвинулся в своем мастерстве.

Исполнитель - Иван Зец

Иван окончил среднюю специальную музыкальную школу "Йосип Славенский" по специальности музыковедение в 2021 году, а через год — фортепианное отделение школы "Стеван Мокраняц", где его обучала выдающийся педагог Снежана Милосавлевич. С 2022 года он продолжает своё обучение в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского под руководством Заслуженной артистки России Ирины Плотниковой.

Музыкант активно выступает на различных площадках, включая Малый и Рахманиновский зал Московской консерватории, Курскую филармонию и Национальный музей Сербии. Его сольные концерты и сотрудничество с Национальным оркестром Росгвардии, а также записи с Государственным Кремлевским оркестром управления делами президента РФ делают его заметной фигурой на музыкальной сцене.

Иван является лауреатом нескольких престижных музыкальных конкурсов, включая Гран-при международного конкурса Davorin Jenko в 2022 году (Белград, Сербия) и I премию на The International Moscow Music Competition. Он также принимал участие в конкурсах в Будапеште и Москве, где завоевал I и III премии соответственно, а также специальные призы.

В дополнение к сольной карьере, Иван делится своими знаниями и опытом, проводя мастер-классы в Белграде, Самарской и Московской областях. Его вдохновение черпается из обучения у великих музыкантов, таких как Игорь Лазько, Владимир Овчинников и Денис Чефанов.

Программа концерта

На концерте будут исполнены произведения великого композитора Ф. Шуберта — Соната No 16 ля минор, соч. 42, D.845, а также "Крейслериана", соч. 16 Р. Шумана. Эти произведения, полные эмоциональной глубины, позволят зрителям насладиться высоким искусством исполнения.