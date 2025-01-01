Меню
Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Давиде Ранальди
Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Давиде Ранальди

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт в Государственном Эрмитаже в рамках фестиваля Pianissimo

В Государственном Эрмитаже пройдет сольный концерт итальянского пианиста Давиде Ранальди в рамках Зимнего фестиваля Pianissimo. Это уникальное событие привлечет внимание любителей классической музыки и поклонников молодых талантов.

Путь к успеху

Давиде Ранальди родился в Милане и начал заниматься музыкой с четырех лет. Его неординарный талант был признан в Миланской консерватории им. Джузеппе Верди, которую он закончил с особым упоминанием за выдающиеся технические и музыкальные способности.

Репертуар концерта

В программе концерта прозвучат произведения таких композиторов, как Йозеф Гайдн, Клод Дебюсси и Иоганнес Брамс. Эти произведения, создававшие в разное время, продемонстрируют разнообразие и глубину классической музыки.

Не упустите возможность насладиться виртуозной игрой Ранальди и погрузиться в мир музыкального искусства на его сольном концерте.

