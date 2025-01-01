Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Давиде Раналди
Киноафиша Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Давиде Раналди

Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Давиде Раналди

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Зимний фестиваль Pianissimo в Эрмитаже

Зарядитесь энергией великолепной музыки на Зимнем фестивале Pianissimo в Эрмитаже! В этом сезоне выступит талантливый пианист Давиде Ранальди, который уже завоевал признание на международной арене.

О художнике

Давиде Ранальди, родившийся в 2000 году в Милане, начал заниматься музыкой с четырех лет. Он окончил Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди в 2020 году, получив степень бакалавра с особым упоминанием за выдающиеся музыкальные способности.

Ранальди — победитель множества престижных конкурсов, среди которых Международный конкурс Città di Stresa и Международный молодежный конкурс Monterosa – Kawai в Испании. В начале 2025 года он станет обладателем Второго приза на Международном конкурсе пианистов Maestro Piano Competition в Тайване.

Концертная программа

На фестивале зрителям представят богатую и разнообразную программу:

  • Й. Гайдн — Соната ми-бемоль мажор, Hob:XVI:5
  • К. Дебюсси — «Бергамасская сюита», «Остров радости»
  • И. Брамс — Вариации на тему Паганини, op.35 (тетради I и II)

Фестиваль и его особенности

Зимний фестиваль Pianissimo является важной частью культурной жизни России и предлагает уникальную платформу для молодых и выдающихся музыкантов. Не упустите возможность насладиться выступлением Давиде Ранальди, который обязательно подарит вам незабываемые эмоции и привнесет яркие краски в зимние вечера.

Купить билет на концерт Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Давиде Раналди

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
28 декабря в 17:00 Суарэ
от 1500 ₽
18+
Юмор
Black стендап
9 октября в 20:00 Поправка
от 450 ₽
Стендап ночь
18+
Юмор
Стендап ночь
10 октября в 23:00 Homie Lounge
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше