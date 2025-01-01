Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Давиде Раналди

Зимний фестиваль Pianissimo в Эрмитаже

Зарядитесь энергией великолепной музыки на Зимнем фестивале Pianissimo в Эрмитаже! В этом сезоне выступит талантливый пианист Давиде Ранальди, который уже завоевал признание на международной арене.

О художнике

Давиде Ранальди, родившийся в 2000 году в Милане, начал заниматься музыкой с четырех лет. Он окончил Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди в 2020 году, получив степень бакалавра с особым упоминанием за выдающиеся музыкальные способности.

Ранальди — победитель множества престижных конкурсов, среди которых Международный конкурс Città di Stresa и Международный молодежный конкурс Monterosa – Kawai в Испании. В начале 2025 года он станет обладателем Второго приза на Международном конкурсе пианистов Maestro Piano Competition в Тайване.

Концертная программа

На фестивале зрителям представят богатую и разнообразную программу:

Й. Гайдн — Соната ми-бемоль мажор, Hob:XVI:5

К. Дебюсси — «Бергамасская сюита», «Остров радости»

И. Брамс — Вариации на тему Паганини, op.35 (тетради I и II)

Фестиваль и его особенности

Зимний фестиваль Pianissimo является важной частью культурной жизни России и предлагает уникальную платформу для молодых и выдающихся музыкантов. Не упустите возможность насладиться выступлением Давиде Ранальди, который обязательно подарит вам незабываемые эмоции и привнесет яркие краски в зимние вечера.