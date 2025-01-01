Меню
Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Даниил Харитонов
12+
О концерте/спектакле

Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo в Государственном Эрмитаже

Приглашаем вас на сольный концерт молодого и талантливого пианиста Даниила Харитонова в рамках зимнего фортепианного фестиваля Pianissimo. Даниил, родившийся в 1998 году в Южно-Сахалинске, уже успел зарекомендовать себя в мире классической музыки.

О музыканте

Даниил Харитонов — выпускник Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Королевского колледжа музыки в Лондоне. Его педагогами были именитые музыканты, такие как Валерий Пясецкий и Дмитрий Алексеев.

Он является лауреатом престижных международных конкурсов, включая:

  • Гран-при конкурса «Моцарт-вундеркинд» (2006, Вена)
  • Золотой Щелкунчик на Международном телевизионном музыкальном конкурсе «Щелкунчик» (2010, Москва)
  • Гран-при Международного конкурса пианистов им. Владимира Крайнева (2015, Москва)
  • III премия и бронзовая медаль на XV Международном конкурсе им. П. И. Чайковского (2015, Москва-Санкт-Петербург)

Творческий путь

Дебют Даниила Харитонова на сцене состоялся в 2013 году с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. С тех пор он многократно участвовал в гастролях оркестра, включая престижные программы, такие как Московский Пасхальный фестиваль.

Программа концерта

В рамках концерта ожидается исполнение произведений композиторов, которые поражают своей глубиной и красотой:

  • Ф. Лист: «Утешения», S.172
  • Большие этюды по Паганини, S. 141
  • П. А. Пабст: Концертная парафраза на темы из балета П. И. Чайковского «Спящая Красавица»
  • А. И. Хачатурян: Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»
  • Д. Харитонов: Лезгинка из балета «Гаянэ»
  • А. П. Бородин: Адажио из балета «Светлый ручей»
  • «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

Не упустите возможность насладиться мастерством молодого пианиста и великолепной музыкой в живописных стенах Государственного Эрмитажа!

Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3500 ₽

