Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Даниил Харитонов

Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo в Государственном Эрмитаже

Приглашаем вас на сольный концерт молодого и талантливого пианиста Даниила Харитонова в рамках зимнего фортепианного фестиваля Pianissimo. Даниил, родившийся в 1998 году в Южно-Сахалинске, уже успел зарекомендовать себя в мире классической музыки.

О музыканте

Даниил Харитонов — выпускник Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Королевского колледжа музыки в Лондоне. Его педагогами были именитые музыканты, такие как Валерий Пясецкий и Дмитрий Алексеев.

Он является лауреатом престижных международных конкурсов, включая:

Гран-при конкурса «Моцарт-вундеркинд» (2006, Вена)

Золотой Щелкунчик на Международном телевизионном музыкальном конкурсе «Щелкунчик» (2010, Москва)

Гран-при Международного конкурса пианистов им. Владимира Крайнева (2015, Москва)

III премия и бронзовая медаль на XV Международном конкурсе им. П. И. Чайковского (2015, Москва-Санкт-Петербург)

Творческий путь

Дебют Даниила Харитонова на сцене состоялся в 2013 году с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. С тех пор он многократно участвовал в гастролях оркестра, включая престижные программы, такие как Московский Пасхальный фестиваль.

Программа концерта

В рамках концерта ожидается исполнение произведений композиторов, которые поражают своей глубиной и красотой:

Ф. Лист: «Утешения», S.172

Большие этюды по Паганини, S. 141

П. А. Пабст: Концертная парафраза на темы из балета П. И. Чайковского «Спящая Красавица»

А. И. Хачатурян: Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»

Д. Харитонов: Лезгинка из балета «Гаянэ»

А. П. Бородин: Адажио из балета «Светлый ручей»

«Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

Не упустите возможность насладиться мастерством молодого пианиста и великолепной музыкой в живописных стенах Государственного Эрмитажа!