Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Даниил Харитонов

Приглашаем вас на сольный концерт молодого и талантливого пианиста Даниила Харитонова в рамках зимнего фортепианного фестиваля Pianissimo. Даниил, родившийся в 1998 году в Южно-Сахалинске, уже успел зарекомендовать себя в мире классической музыки.
Даниил Харитонов — выпускник Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Королевского колледжа музыки в Лондоне. Его педагогами были именитые музыканты, такие как Валерий Пясецкий и Дмитрий Алексеев.
Он является лауреатом престижных международных конкурсов, включая:
Дебют Даниила Харитонова на сцене состоялся в 2013 году с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. С тех пор он многократно участвовал в гастролях оркестра, включая престижные программы, такие как Московский Пасхальный фестиваль.
В рамках концерта ожидается исполнение произведений композиторов, которые поражают своей глубиной и красотой:
Не упустите возможность насладиться мастерством молодого пианиста и великолепной музыкой в живописных стенах Государственного Эрмитажа!