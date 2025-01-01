Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Айзек Ван дер Мерве
Киноафиша Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Айзек Ван дер Мерве

Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Айзек Ван дер Мерве

12+
Возраст 12+

О концерте

Солист мирового уровня: концерт Айзека Ван дер Мерве в Эрмитаже

Молодой пианист Айзек Ван дер Мерве выступит с сольным концертом в Государственном Эрмитаже в рамках зимнего фестиваля Pianissimo. В свои 22 года Айзек уже успел зарекомендовать себя как талантливый музыкант, завоевав награды на нескольких национальных конкурсах.

Программа вечера

На концерте зрители смогут насладиться исполнением произведений таких великих композиторов, как Шостакович, Рахманинов и Григ. Каждое произведение в исполнении Айзека наполнено глубокими эмоциями и техническим мастерством, что делает его выступления незабываемыми.

Кому понравится

Концерт будет особенно интересен любителям классической музыки и поклонникам молодых талантов. Уникальная возможность услышать пианиста, который начал свою карьеру в столь юном возрасте и уже успел добиться значительных успехов, не оставит равнодушными зрителей.

 

Купить билет на концерт Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Айзек Ван дер Мерве

Помощь с билетами
В других городах
Январь
26 января понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Музыка из кино на органе и не только
6+
Неоклассика
Музыка из кино на органе и не только
13 декабря в 22:30 Анненкирхе
от 1000 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
9 января в 20:00 Sumbur
от 600 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
10 января в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше