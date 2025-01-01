Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Айзек Ван дер Мерве

Солист мирового уровня: концерт Айзека Ван дер Мерве в Эрмитаже

Молодой пианист Айзек Ван дер Мерве выступит с сольным концертом в Государственном Эрмитаже в рамках зимнего фестиваля Pianissimo. В свои 22 года Айзек уже успел зарекомендовать себя как талантливый музыкант, завоевав награды на нескольких национальных конкурсах.

Программа вечера

На концерте зрители смогут насладиться исполнением произведений таких великих композиторов, как Шостакович, Рахманинов и Григ. Каждое произведение в исполнении Айзека наполнено глубокими эмоциями и техническим мастерством, что делает его выступления незабываемыми.

Кому понравится

Концерт будет особенно интересен любителям классической музыки и поклонникам молодых талантов. Уникальная возможность услышать пианиста, который начал свою карьеру в столь юном возрасте и уже успел добиться значительных успехов, не оставит равнодушными зрителей.