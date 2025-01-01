Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Асхад Шогенцуков

Приглашаем вас на сольный концерт Асхад Шогенцукова, молодого и талантливого пианиста, который с каждой нотой покоряет сердца зрителей. Этот концерт пройдет в рамках зимнего фестиваля Pianissimo.
Асхад Шогенцуков родился в 2004 году в Нальчике. Музыкальное образование он начал получать в возрасте 8 лет. В 2020 году он поступил в среднюю специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, где обучался у А. М. Сандлера. Позднее он продолжил обучение в Санкт-Петербургской консерватории под руководством П. Р. Лаула.
Асхад активно участвует в музыкальных фестивалях и конкурсах. Среди его достижений:
Асхад также принимал участие в концертных программах Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (сезон 2023-2024). В период с 2016 по 2020 год он неоднократно удостаивался ежегодной премии Международного фонда культурных инициатив им. Ю. Х. Темирканова, а в 2022 году стал стипендиатом фонда "Русский стандарт".
В программе сольного концерта прозвучат произведения известных композиторов:
Не упустите шанс насладиться искренней игрой Асхад Шогенцукова и окунуться в мир великолепной классической музыки!