Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Асхад Шогенцуков
Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Асхад Шогенцуков

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Зимний фестиваль Pianissimo в Государственном Эрмитаже

Приглашаем вас на сольный концерт Асхад Шогенцукова, молодого и талантливого пианиста, который с каждой нотой покоряет сердца зрителей. Этот концерт пройдет в рамках зимнего фестиваля Pianissimo.

О исполнителе

Асхад Шогенцуков родился в 2004 году в Нальчике. Музыкальное образование он начал получать в возрасте 8 лет. В 2020 году он поступил в среднюю специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, где обучался у А. М. Сандлера. Позднее он продолжил обучение в Санкт-Петербургской консерватории под руководством П. Р. Лаула.

Асхад активно участвует в музыкальных фестивалях и конкурсах. Среди его достижений:

  • Лики современного пианизма (2017, Владикавказ)
  • Международный фестиваль им. А. Скрябина (2022, Москва)
  • Музыкальный калейдоскоп (2022, дебют с оркестром)
  • XIII Международный конкурс пианистов им. В. И. Сафонова (II премия, Пятигорск, 2019)
  • V Международный конкурс "Фортепиано сегодня" к 150-летию со дня рождения Е. Ф. Гнесиной (I премия, Санкт-Петербург, 2024)
  • VI Московский международный конкурс пианистов им. Владимира Крайнева (2025)

Асхад также принимал участие в концертных программах Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (сезон 2023-2024). В период с 2016 по 2020 год он неоднократно удостаивался ежегодной премии Международного фонда культурных инициатив им. Ю. Х. Темирканова, а в 2022 году стал стипендиатом фонда "Русский стандарт".

Программа концерта

В программе сольного концерта прозвучат произведения известных композиторов:

  • П. И. Чайковский – Тема с вариациями, ля минор, ТН 121
  • M. Равель – "Отражения" (Miroirs), M.43
  • A. Н. Скрябин – 24 прелюдии, соч. 11

Не упустите шанс насладиться искренней игрой Асхад Шогенцукова и окунуться в мир великолепной классической музыки!

Декабрь
8 декабря понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3500 ₽

