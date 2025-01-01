Зимний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Альфредо ван де Мунт

Зимний фестиваль Pianissimo: концерт в Эрмитаже

Зимний фестиваль Pianissimo в Эрмитаже приглашает на сольный концерт Альфредо ван де Мунт, талантливого пианиста, который завоевал признание в музыкальном мире с юного возраста.

О исполнителе

Альфредо ван де Мунт родился в 2001 году в Бельгии. Музыкальная карьера началась в раннем детстве: уже в три года он начал заниматься музыкой под руководством Изабель де Вламинк. В 10 лет он получил І премию на конкурсе Cavatine в Намюре, что стало первым шагом к его успешной карьере.

Во время стажировки в Венгрии Альфредо привлек внимание известного пианиста и педагога Экхарда Габора, который предложил ему стать своим студентом. В 2014 году он стал обладателем І премии на престижном конкурсе Steinway в Консертгебау (Амстердам, Нидерланды) и І премии Международного конкурса им. Тартини (Словения).

Его успеваемость продолжала расти: в 2019 году он завоевал III премию на конкурсе Steinway в культурном центре Bozar (Брюссель, Бельгия) и получил стипендию Эдуардо Дель Пуэйо, что открыло двери к обучению у пианиста Жан-Клода Ванден Эйндена. В 2020 году Альфредо переехал в Нидерланды для учебы в Амстердамской консерватории под руководством профессора Дэвида Кёйкена.

Ван де Мунт активно выступает на международных площадках, в том числе на национальном телевидении, как солист и участник камерных ансамблей. Он стал одним из четырех участников престижного конкурса Liszt Utrecht в музыкальном комплексе TivoliVredenburg (Утрехт, Нидерланды).

После завершения курса бакалавриата в Амстердамской консерватории Альфредо получил стипендию для обучения в Guildhall School of Music в Лондоне. Также он записал несколько произведений композитора Хила Нагтера в Concertgebouw (Амстердам), которые доступны на Spotify и YouTube.

Программа концерта

Ф. Шуберт. Три пьесы для фортепиано, D.946

Ф. Шопен. Соната для фортепиано № 2 си-бемоль минор, соч. 35

В. Беллини / Ф. Лист. Воспоминания об опере «Норма», S.394

Не упустите шанс насладиться музыкой выдающегося пианиста и погрузиться в мир классической музыки на зимнем фестивале Pianissimo в Эрмитаже.