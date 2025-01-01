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Зимние истории. Новогодний концерт
Киноафиша Зимние истории. Новогодний концерт

Зимние истории. Новогодний концерт

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 34 Музыкальные вечера в Камерном зале Камерные программы Программа Гершвин. Колыбельная Клары «Summertime» из оперы «Порги и Бесс» Гершвин. Три прелюдии Мендельсон. Концертштюк № 2, ор. 114 Телеман. Канон Итурральде. «Греческая сюита» Бекери. «Танцор начинает танго» Шостакович. Вальс «Шарманка» из кинофильма «Овод» Новый год — время чудес, сказочных путешествий и незабываемых подарков. Наш сюрприз для любителей камерной музыки ярче праздничной иллюминации и волшебнее любых сказок: на сцене одна за другой оживут музыкальные истории. Новый год наступил две недели назад, а Свердловская филармония продолжает радовать своих слушателей подарками. Если вы тоже убеждены, что лучше дарить не вещи, а впечатления, то музыкальный вечер в Камерном зале — отличный вариант продлить себе и близким праздник и наполнить его волшебством. Что лучше согреет зимой, чем уютная сцена, пламенное исполнение и свет музыкальной гирлянды, переливающейся тёплыми огоньками блюза Гершвина, золотистым барокко Телемана, романтическим блеском Мендельсона? Приятных сюрпризов и незабываемых впечатлений хватит на всех! Участники Захаров Алексей (саксофон) Захарова Ольга (фортепиано) Майоров Андрей (духовые) Кудинов Алексей (виолончель)

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 14 января
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 1000 ₽

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