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Зимние грезы
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Зимние грезы

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 10 Вечера с Большим оркестром. Симфонический оркестр Программа Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Балакирев. Увертюра на темы трёх русских народных песен Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы» Волшебная и таинственная, празднующая победу света музыка Глинки из оперы «Руслан и Людмила». Красочные картины зимы Чайковского и воплощение русского духа в увертюре по мотивам народных песен Балакирева. Сердцам, согретым солнечными мелодиями, не страшны морозы! Увертюра «Ромео и Джульетта» и Первая симфония «Зимние грёзы» — две жемчужины московского периода творчества Чайковского. Посвящённая Балакиреву, мнением которого дорожил автор, увертюра в 1884 получила премию за лучшее оркестровое произведение. Чайковский, взыскательно относящийся к своим творениям, причислял её к любимым композициям. Первая симфония Чайковского, навеянная воспоминаниями о зимней дороге и праздничных масленичных гуляниях, переписывалась автором несколько раз. Кропотливая работа композитора принесла плоды: восторженные критики назвали сочинение «настоящей русской симфонией». Раскрасим январский вечер великолепными образцами классической музыки в сказочно красивом звучании оркестра. Участники Уральский академический филармонический оркестр Доркин Алексей

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 16 января
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 900 ₽
Екатеринбург, 17 января
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00 от 1100 ₽

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