Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зимнее волшебство
Киноафиша Зимнее волшебство

Зимнее волшебство

16+
Возраст 16+

О концерте

Фортепианный концерт «Зимнее волшебство» в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальный фортепианный концерт «Зимнее волшебство», который состоится в Уральском центре народного искусства имени Родыгина. Это захватывающее музыкальное событие обещает подарить зрителям атмосферу зимней сказки и ностальгии.

Что ожидать от концерта?

Концертная программа включает в себя как классические зимние мелодии, так и современные произведения, которые вдохновлены красотой зимнего времени года. Зрители смогут насладиться живой игрой талантливых пианистов, которые передадут всю магию музыки и зимних ландшафтов.

Уникальные факты о концерте

«Зимнее волшебство» — это не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия. Многие произведения, которые будут исполнены, были созданы известными композиторами, вдохновленными зимними пейзажами. Например, в программе прозвучит музыка известных русских композиторов, таких как Чайковский и Рахманинов, которые виртуозно передали эту холодную пору года в своих произведениях.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен как любителям классической музыки, так и тем, кто ищет новые ощущения. Это отличная возможность провести вечер в компании близких, насладившись атмосферной музыкой и чарующими мелодиями.

Не упустите шанс стать частью зимнего волшебства! Концерт обещает быть ярким и незабываемым событием в культурной жизни нашего города.

Купить билет на концерт Зимнее волшебство

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 700 ₽

В ближайшие дни

Сергей Трофимов
6+
Шансон Эстрада
Сергей Трофимов
12 февраля в 19:00 Космос
от 2000 ₽
Stand Up. Женский открытый микрофон
18+
Юмор
Stand Up. Женский открытый микрофон
21 января в 20:00 Pravda Bar
от 200 ₽
Богатыри русской музыки
0+
Классическая музыка
Богатыри русской музыки
13 марта в 19:00 Свердловская филармония
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше