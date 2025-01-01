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Зимнее волшебство
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Зимнее волшебство

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фортепианная сказка

«Фортепиано расскажет вам самую красивую зимнюю историю». Представьте себе: тихий вечер, мерцающие огни, и музыка, которая превращает обычный декабрьский день в настоящую сказку. Каждая нота — как снежинка, каждая мелодия — как волшебное воспоминание.

Музыка, способная вдохновить

Этот спектакль погружает зрителей в атмосферу зимнего волшебства, где фортепиано становится не просто инструментом, а настоящим рассказчиком. Слушая его, вы сможете ощутить тепло и уют, даже когда за окном метет снег.

Что ожидать от спектакля?

Зрителей ждут не только прекрасные музыкальные композиции, но и удивительная визуализация, создающая уникальную атмосферу. Мерцающие огни и зимние декорации добавят волшебства и погрузят вас в мир снов и фантазий.

Не упустите возможность стать частью этой зимней истории. Приходите и позвольте музыке заворожить вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 декабря
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 700 ₽

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