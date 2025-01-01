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Зимавсегда
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Зимавсегда

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный проект «Зимавсегда» приглашает на концерт в клуб Джаггер

19 октября в 20:00 в Санкт-Петербурге состоится концерт музыкального проекта «Зимавсегда», основанного Евгением Кубыниным. Концерт пройдет в атмосфере, полной мелодий, которые объединяют в себе элементы разных музыкальных стилей.

О проекте

«Зимавсегда» — это уникальный музыкальный коллектив, который с 2009 года радует слушателей своей оригинальностью. Группа стала одним из лучших представителей современной русской музыки и была отмечена в списке «20 новых русских музыкантов» по версии журнала Time Out.

Музыкальный стиль

Звучание «Зимавсегда» сложно поддается классификации. Артисты удачно сочетают эмоции и глубину советской киномузыки с соулом, хип-хопом, эстрадой и джазом. Это делает каждое выступление неповторимым и запоминающимся.

Где и когда

Сбор гостей начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность насладиться живым выступлением музыкантов, которые уже делили сцену с известными западными исполнителями, такими как Paul Banks из Interpol, Brazzaville и Yoav.

Приходите и окунитесь в мир музыки «Зимавсегда» — это будет незабываемый вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 800 ₽

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