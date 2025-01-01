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Зима
Киноафиша Зима

Спектакль Зима

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Евгения Гришковца

Приглашаем на спектакль «Зима» — проникновенную постановку по пьесе Евгения Гришковца, где разговоры о жизни переплетаются с историей о солдатах, замерзающих в лесу.

Сюжет

Двух солдат отправляют в зимний лес с секретным заданием. В трескучий мороз им предстоит дожить до рассвета, не поддавшись соблазну спасительного сна.

Путешествие в воспоминания

Пьеса состоит из тёплых и сентиментальных монологов, в которых герои вспоминают детство, мечты о славе и героизме. Эти размышления помогают им понять себя и осознать прожитую жизнь.

Волшебство и реальность

Словно из сказки, к ним приходит Снегурочка, которая оказывается школьной подругой, мамой или любимой девушкой. В этих образах герои ищут утешение и пытаются разобраться в своих чувствах.

Не пропустите возможность погрузиться в атмосферу, где воспоминания о несбывшейся любви становятся частью настоящего.

Режиссер
Олег Сологубов
В ролях
Александр Бобровский
Вадим Сердюков
Кирилл Тарасов
Евгения Лякишева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 500 ₽

Фотографии

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