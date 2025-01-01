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Зима в Метаверсово
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Зима в Метаверсово

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зимняя магия метаверса: уникальный снежный выставочный зал в Культурном квартале «Брусницын»

Погрузитесь в уникальный снежный зал, наполненный волшебством и праздничным настроением! Здесь зимняя атмосфера царит круглый год, создавая незабываемые впечатления для каждого посетителя.

Эксклюзивные подарки от художников

Ищите уникальные подарки от талантливых художников, спрятанные по всему пространству. Каждая работа — это не просто искусство, а часть увлекательного приключения, ожидающего вас при исследовании зала.

Интерактивный поиск и внимание к деталям

Здесь важно не только наслаждаться визуальными впечатлениями, но и быть готовым к интерактивному поиску. Особое внимание стоит уделить железнодорожным путям, которые проходят через весь зал. Следите за ними — возможно, именно вам удастся сесть в новогодний экспресс и отправиться в волшебное путешествие по миру зимних чудес.

Создайте свою собственную историю

Этот уникальный опыт подарит вам новые впечатления и откроет скрытые уголки метаверса. Присоединяйтесь к нам и создайте свою собственную историю в этом зимнем мире, где праздник живет в каждом мгновении.

Не упустите шанс!

Откройте для себя магию зимы, которая длится вечно! Не упустите возможность стать частью этого сказочного мира и подарить себе и близким незабываемые эмоции.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
4 августа в 20:00 Музей Artdynamics
от 850 ₽
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
10 августа в 15:00 Манеж
Билеты
Надежда Бей. Корпоирреальность
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Надежда Бей. Корпоирреальность
21 августа в 16:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
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