Зилков ае Band: Энергия арт-бард-рока в клубе Джаггер

Арт-бард-рок-группа Зилков ае Band, созданная талантливым музыкантом Сашей Зилковым, известна своим уникальным музыкальным стилем, который сочетает в себе элементы искусства и поэзии. Группа активно выступает на сцене проекта «Нескучный Саунд», предлагая зрителям незабываемые впечатления от своих концертов.

Что такое арт-бард-рок?

Арт-бард-рок — это жанр, который акцентирует внимание на значении слов. В песнях группы важны не только тексты, но и то, что происходит между ними. Означение слова «арт» предполагает, что музыка не привязана к стандартам и канонам, а создается в поисках собственных форм. Рок, в свою очередь, добавляет энергии и драйва, но это не протестная энергия молодости, а решимость жить полной жизнью и «жечь на полную катушку».

Музыканты группы

На сцене вместе с Сашей Зилковым выступают:

Зинаида Фейгина — ударные

— ударные Михаил Шибаев — бас

— бас Алексей Макаров — клавиши

— клавиши Таня Городецкая — флейта

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть Зилков ае Band в действии и погрузиться в мир их уникального арт-бард-рока. Концерт обещает быть ярким и запоминающимся!