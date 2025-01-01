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Зилков ае Band
Киноафиша Зилков ае Band

Зилков ае Band

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Зилков ае Band: Энергия арт-бард-рока в клубе Джаггер

Арт-бард-рок-группа Зилков ае Band, созданная талантливым музыкантом Сашей Зилковым, известна своим уникальным музыкальным стилем, который сочетает в себе элементы искусства и поэзии. Группа активно выступает на сцене проекта «Нескучный Саунд», предлагая зрителям незабываемые впечатления от своих концертов.

Что такое арт-бард-рок?

Арт-бард-рок — это жанр, который акцентирует внимание на значении слов. В песнях группы важны не только тексты, но и то, что происходит между ними. Означение слова «арт» предполагает, что музыка не привязана к стандартам и канонам, а создается в поисках собственных форм. Рок, в свою очередь, добавляет энергии и драйва, но это не протестная энергия молодости, а решимость жить полной жизнью и «жечь на полную катушку».

Музыканты группы

На сцене вместе с Сашей Зилковым выступают:

  • Зинаида Фейгина — ударные
  • Михаил Шибаев — бас
  • Алексей Макаров — клавиши
  • Таня Городецкая — флейта

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть Зилков ае Band в действии и погрузиться в мир их уникального арт-бард-рока. Концерт обещает быть ярким и запоминающимся!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1500 ₽

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