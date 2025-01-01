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Зигзагами к Земле
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Киноафиша Зигзагами к Земле

Спектакль Зигзагами к Земле

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Зигзагами к Земле»: кукольное путешествие в мир воды

Приглашаем вас на показ кукольного спектакля с переводом «Зигзагами к Земле». Это увлекательное представление о круговороте воды, где теневые куклы в традиционном индийском стиле оживают под светом школьного проектора.

Сюжет спектакля

Главный герой, Зиг, уроженец далекой планеты, отправляется в межгалактическое путешествие с целью найти чудодейственную жидкость, способную спасти его мир от уничтожения. На Земле он встречает доктора Аниту — ученого, который решает помочь ему в этих поисках. Вместе они исследуют различные жидкости и вскоре обнаруживают, что искомое средство — это простая вода.

Путешествие по водным путям

Зиг поражен многообразием воды и стремится узнать о ее происхождении. Их исследование превращается в настоящую экспедицию, во время которой герои составляют карту водного пути Земли. Однако Зиг сталкивается с пренебрежительным отношением людей к воде. Почему же они так небрежны в обращении с этим важнейшим ресурсом?

Интерактивный уголок

После спектакля зрителей приглашают за кулисы, где можно увидеть, как рождается театральное волшебство. Здесь разместятся экспонаты и интерактивный уголок с теневыми куклами, которые не участвовали в представлении. Зрители всех возрастов смогут весело и познавательно исследовать мир театра кукол, делая маленькие открытия и открывая для себя его удивительное искусство.

Команда спектакля

Режиссер и сценарист — В Аарти, художник — Анкит Равани, звуковое оформление — Адхип Дас. Исполнители: В Аарти и Анкит Равани.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который объединяет искусство и важные экологические темы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00
17 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 2000 ₽

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