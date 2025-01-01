Спектакль «Зигзагами к Земле»: кукольное путешествие в мир воды

Приглашаем вас на показ кукольного спектакля с переводом «Зигзагами к Земле». Это увлекательное представление о круговороте воды, где теневые куклы в традиционном индийском стиле оживают под светом школьного проектора.

Сюжет спектакля

Главный герой, Зиг, уроженец далекой планеты, отправляется в межгалактическое путешествие с целью найти чудодейственную жидкость, способную спасти его мир от уничтожения. На Земле он встречает доктора Аниту — ученого, который решает помочь ему в этих поисках. Вместе они исследуют различные жидкости и вскоре обнаруживают, что искомое средство — это простая вода.

Путешествие по водным путям

Зиг поражен многообразием воды и стремится узнать о ее происхождении. Их исследование превращается в настоящую экспедицию, во время которой герои составляют карту водного пути Земли. Однако Зиг сталкивается с пренебрежительным отношением людей к воде. Почему же они так небрежны в обращении с этим важнейшим ресурсом?

Интерактивный уголок

После спектакля зрителей приглашают за кулисы, где можно увидеть, как рождается театральное волшебство. Здесь разместятся экспонаты и интерактивный уголок с теневыми куклами, которые не участвовали в представлении. Зрители всех возрастов смогут весело и познавательно исследовать мир театра кукол, делая маленькие открытия и открывая для себя его удивительное искусство.

Команда спектакля

Режиссер и сценарист — В Аарти, художник — Анкит Равани, звуковое оформление — Адхип Дас. Исполнители: В Аарти и Анкит Равани.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который объединяет искусство и важные экологические темы!