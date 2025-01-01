Спектакль Зигфрид

Зигфрид: опера Рихарда Вагнера в Мариинском театре

Опера «Зигфрид» — третья часть амбициозной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Исполнение пройдет на немецком языке, с синхронными титрами на русском и английском.

Сюжет и персонажи

После того как строптивая дочь Вотана, Брунгильда, погрузилась в волшебный сон, прошло двадцать лет. Верховный бог, потерявший волю, бродит по свету в облике странника. В это время его внук Зигфрид вырастает в лесу, становясь центральной фигурой в хитросплетениях судьбы. Зигфрид, свободный и независимый, оказывается под давлением судьбы: как спасти богов, если он сам не желает этого? Параллели между поколениями между ним и Вотаном переплетаются в жестком противостоянии: меч Зигфрида против копья деда.

Музыка и стиль

Последствия этого противостояния воплощаются в музыкальных лейтмотивах, которые Вагнер использует виртуозно. Наполненные философией и юмором страницы партитуры, как, например, знаменитый «Шелест леса», способствуют созданию уникальной музыкальной драмы. Зигфрид, впоследствии обретая настоящую любовь, преодолевает свой страх и становится «совершенным человеком». Дуэт Брунгильды и Зигфрида стал одним из самых светлых и запоминающихся в истории оперы.

Исторический контекст и современная версия

Премьера «Кольца нибелунга» состоялась в 1876 году в Байройте, в театре, построенном специально для Вагнера. Независимый композитор стремился выйти за рамки традиционной оперы. В XXI веке творения Вагнера обновляются с новой силой: в мариинском театре «Кольцо» представлено с масштабными видеоинсталляциями и современным освещением. © Глеб Фильштинский. Обновленная версия сцены объединяет традиции и инновации, оставаясь актуальной для зрителей сегодняшнего дня.

Создатели спектакля

Музыка: Рихард Вагнер

Либретто: Рихард Вагнер

Музыкальный руководитель: Валерий Гергиев

Художник-постановщик: Георгий Цыпин

Концепция обновления: Валерий Гергиев

Режиссер обновления: Кристина Ларина

Художник по свету: Глеб Фильштинский

Ответственный концертмейстер: Марина Мишук

Не упустите возможность увидеть это грандиозное произведение, олицетворяющее вечные конфликты и стремления человечества.