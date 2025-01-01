Жуй Мин (фортепиано)

Концерт юного пианиста: музыка великих композиторов

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Московской консерватории. На сцене выступит талантливый пианист, родившийся в 2006 году в Цзинане, Китай. В настоящее время он учится в Центральной Музыкальной Школе — Академии исполнительского искусства под руководством Дарьи Анатольевны Рябовой.

Восходящая звезда

Наш юный virtuoso уже успел зарекомендовать себя на международной арене. Он стал лауреатом более 70 конкурсов, включая:

I премия XVI Международного конкурса ЦМШ (2021 г., Москва)

III Международный Конкурс «Grand Piano» (2021 г., Москва)

I Юношеский международный конкурс имени С.В. Рахманинова (2023 г., Великий Новгород)

I премия и Гран-При XIX Международного конкурса ЦМШ-АИИ, посвященного С.В. Рахманинову (2023 г., Москва)

Победитель II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова с I премией и золотой медалью

Яркие выступления

Пианист неоднократно выступал в известных концертных залах России: в Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, а также в Мариинском театре и филармониях в Самаре и Великом Новгороде.

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

Франц Шуберт

Йоганнес Брамс

Морис Равель

Фредерик Шопен

Не упустите возможность насладиться живым исполнением классической музыки в исполнении молодого таланта!