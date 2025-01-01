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Жуй Мин (фортепиано)
Билеты от 500₽
Киноафиша Жуй Мин (фортепиано)

Жуй Мин (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт юного пианиста: музыка великих композиторов

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Московской консерватории. На сцене выступит талантливый пианист, родившийся в 2006 году в Цзинане, Китай. В настоящее время он учится в Центральной Музыкальной Школе — Академии исполнительского искусства под руководством Дарьи Анатольевны Рябовой.

Восходящая звезда

Наш юный virtuoso уже успел зарекомендовать себя на международной арене. Он стал лауреатом более 70 конкурсов, включая:

  • I премия XVI Международного конкурса ЦМШ (2021 г., Москва)
  • III Международный Конкурс «Grand Piano» (2021 г., Москва)
  • I Юношеский международный конкурс имени С.В. Рахманинова (2023 г., Великий Новгород)
  • I премия и Гран-При XIX Международного конкурса ЦМШ-АИИ, посвященного С.В. Рахманинову (2023 г., Москва)
  • Победитель II Международного конкурса им. С.В. Рахманинова с I премией и золотой медалью

Яркие выступления

Пианист неоднократно выступал в известных концертных залах России: в Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, а также в Мариинском театре и филармониях в Самаре и Великом Новгороде.

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

  • Франц Шуберт
  • Йоганнес Брамс
  • Морис Равель
  • Фредерик Шопен

Не упустите возможность насладиться живым исполнением классической музыки в исполнении молодого таланта!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 ноября
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
19:00 от 500 ₽

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