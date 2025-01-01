Жуй Мин (фортепиано)

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Московской консерватории. На сцене выступит талантливый пианист, родившийся в 2006 году в Цзинане, Китай. В настоящее время он учится в Центральной Музыкальной Школе — Академии исполнительского искусства под руководством Дарьи Анатольевны Рябовой.
Наш юный virtuoso уже успел зарекомендовать себя на международной арене. Он стал лауреатом более 70 конкурсов, включая:
Пианист неоднократно выступал в известных концертных залах России: в Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, а также в Мариинском театре и филармониях в Самаре и Великом Новгороде.
В программе концерта прозвучат произведения таких великих композиторов, как:
Не упустите возможность насладиться живым исполнением классической музыки в исполнении молодого таланта!