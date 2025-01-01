Спектакль Журнал Печорина

Меню
12+
Режиссер Владимир Рогульченко
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль по роману М. Лермонтова «Герой нашего времени»

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль, основанный на знаменитом романе Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Это произведение, написанное в 1840 году, стало классикой русской литературы и до сих пор вызывает интерес у зрителей.

Режиссер и исполнитель

Спектакль поставил заслуженный артист России Владимир Рогульченко, который известен своими яркими и запоминающимися работами в театре. Главную роль исполнил заслуженный артист Краснодарского края Алексей Замко, чей талант и харизма обещают сделать представление незабываемым.

О чем спектакль?

«Герой нашего времени» — это не просто история о Печорине, а глубокое исследование человеческой души, ее противоречий и конфликтов. В спектакле зрители смогут увидеть, как сложные внутренние переживания персонажа отражаются в его поступках и отношениях с окружающими.

Интересные факты

  • Роман «Герой нашего времени» стал одним из первых произведений в русской литературе, написанных в жанре психологического романа.
  • Лермонтов создал образ Печорина, который стал символом «лишнего человека» в русской литературе.
  • Спектакль обещает яркие визуальные решения и музыкальное сопровождение, которое дополнит атмосферу произведения.

 

Октябрь
18 октября суббота
13:00
ДК краснодарского отделения ВОГ Краснодар, Клубная, 14
от 700 ₽

