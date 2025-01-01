Спектакль Журден

Комедия по пьесе «Полоумный Журден»: Блиц к французскому театру 17 века

Мы рады представить вам наш новый спектакль, созданный на основе инсценировки пьесы Михаила Булгакова «Полоумный Журден». Этот уникальный проект выводит на сцену процесс репетиции и создания спектакля в духе французского театра 17 века.

Сюжет и уроки

Главный герой нашей истории — Журден, французский торговец, который мечтает стать знатным господином и войти в круг избранной знати маркизов. Однако, несмотря на все его попытки, с деньгами или без них, Журден не может найти своё место в этом обществе.

Эта поучительная комедия показывает, что истинное счастье заключается не в богатстве, а в умении ценить и уважать то, что у тебя уже есть. Спектакль учит зрителей быть верными себе и не стремиться казаться тем, кем ты не являешься.

Актерский состав

На сцене выступят талантливые актеры: Никита Малышев, Милена Осадчая, Лейла Жунисова, Анастасия Кравцова, Дарья Валентинова, Наташа Дьякова, Инкар Максут, Мартин Воронин, Елена Степарюк и Константин Тимохин.

Стоит увидеть

Пьеса Булгакова, вдохновленная классической французской комедией, сама по себе является ярким примером того, как можно сочетать иронию, юмор и глубокие жизненные уроки. Мы уверены, что комедия "Полоумный Журден" станет настоящим открытием для всех ценителей театрального искусства.