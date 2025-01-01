Меню
Журавлики
Журавлики

Спектакль Журавлики

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

"Журавлики" от Мастерской Нетеатра

Мастерская Нетеатра представляет свою выпускную работу по пьесе Алисы Ильиной – «Журавлики». В этом спектакле мы погружаемся в сложный мир человеческих решений и их неожиданных последствий.

Каждое слово имеет значение

Каждый день мы совершаем множество поступков: говорим «да», «нет», «можно». Эти простые слова могут иметь глубокие последствия. Спектакль исследует, что происходит, когда мы не задумываемся о силе наших высказываний.

Судьба Клода Роберта Изерли

Центральная фигура спектакля — Клод Роберт Изерли, лётчик и разведчик погоды на военной базе США во время Второй мировой войны. Его жизнь кардинально изменилась 6 августа 1945 года, когда он произнёс слово «можно». Именно в этот день атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму, и это событие навсегда осталось в истории человечества.

Задумайтесь о последствиях

Что произошло дальше? Как сложилась дальнейшая жизнь людей, ставших свидетелями трагедии? Каково было Клоду после такого поступка? В спектакле «Журавлики» вы сможете узнать об этом и многом другом, обнаружив новые грани существования и ответственности за свои действия.

Приглашаем вас на этот глубокий и задумчивый спектакль от Мастерской Нетеатра, который ставит важные вопросы и заставляет задуматься о роли каждого из нас в исторических событиях.

Расписание

В других городах

Нижний Новгород, 24 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 400 ₽

