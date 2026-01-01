Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Журавль и цапля

Спектакль Журавль и цапля

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О спектакле

История о любви и самопознании для детей и взрослых

Приглашаем вас на спектакль, который расскажет о сложных переплетениях человеческих чувств и о том, как одиночество вдохновляет на творчество.

Сюжет

Главный герой — одинокий влюбленный художник, который открывает двери в свой внутренний мир. Он делится с зрителями своими переживаниями и стремлением обрести счастье через искусство. Спектакль погружает в глубины эмоций и раскрывает, как каждая сложная ситуация может стать началом пути к самопознанию и развитию.

Кому будет интересен спектакль

Эта история станет увлекательной не только для взрослых, но и для детей школьного возраста. Теплый и трогательный сюжет привлечет внимание зрителей всех возрастов, создавая пространство для размышлений и эмоций.

Одно о важном

Приходите посмотреть спектакль, который затрагивает важные темы любви, одиночества и поиска смысла. Возможно, он вдохновит вас на собственные размышления о счастье и внутреннем мире.

