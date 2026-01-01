Оповещения от Киноафиши
Жуковский. Прощание
Киноафиша Жуковский. Прощание

Спектакль Жуковский. Прощание

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль «Жуковский. Прощание» в Молодежном театре на Фонтанке

В Молодежном театре на Фонтанке состоится спектакль «Жуковский. Прощание». В центре сюжета — Василий Андреевич Жуковский, учитель, наставник и друг Александра Сергеевича Пушкина. Жуковский смело назывался реформатором русской поэзии и основоположником романтизма, а его вера в гениальность Пушкина оказалась правдой.

Основные темы спектакля

Моноспектакль основан на двух письмах Жуковского, адресованных отцу поэта, Сергею Львовичу Пушкину, который занимал должность начальника III Отделения, отвечавшего за наблюдение за политически неблагонадежными лицами. Постановка исследует глубокие и трагичные аспекты судьбы Поэта, раскрывая взаимодействие между личными и политическими обстоятельствами.

Заключительная часть трилогии

«Жуковский. Прощание» — завершающая часть трилогии, начатой спектаклями «История села Горюхина» и «Авдей Флюгарин». Авторы проекта — известный петербургский режиссер Андрей Андреев и один из самых популярных артистов города Сергей Барковский. Письма, легшие в основу сценической композиции, написаны не только для адресатов, но и для всех россиян, оставляя след в истории и обращаясь к будущим поколениям.

Информация для зрителей

Спектакль «Жуковский. Прощание» будет проходить без антракта. Он станет интересным событием для всех любителей русской литературы и тех, кто хочет глубже понять взаимоотношения великих поэтов.

Режиссер
Андрей Андреев
В ролях
Сергей Барковский
Сергей Барковский

Фотографии

Жуковский. Прощание Жуковский. Прощание Жуковский. Прощание
