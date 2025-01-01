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Жуки
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Жуки

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Жуки» в Рязани: Погрузитесь в мир русского рока!

Группа «Жуки» — культовый коллектив, чьи песни стали саундтреком целого поколения. Не упустите возможность окунуться в атмосферу драйва, ностальгии и живого рока!

Звучание, ставшее гимном поколения

Песни «Батарейка», «Танкист», «Подруга друга» и «Йогурты» уже давно стали гимнами для многих. Энергия выступлений «Жуков» — это их визитная карточка, которая делает каждое шоу незабываемым.

Творческий путь

За годы своего существования группа выпустила три студийных альбома и два сборника. Музыканты завоевали любовь фанатов благодаря лаконичному звучанию и искренним текстам, которые находят отклик в сердцах слушателей.

Новые идеи и свежие аранжировки

На предстоящем концерте коллектив готов удивить поклонников свежими аранжировками классики и новыми идеями, сохранив при этом свой фирменный драйв и бунтарский дух.

Праздник для всех

«Жуки» не просто дают концерты — они создают праздник, где каждый зритель становится частью истории. Это шоу для тех, кто вырос на их музыке, и для тех, кто только начинает открывать для себя мир русского рока.

Не упустите шанс услышать живое звучание легендарных треков и почувствовать мощь настоящего русского рока!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 21 ноября
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
20:00 от 1500 ₽

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